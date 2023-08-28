Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

"Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу. Поэтому Укрпочта объявляет выпуск марки "Вечная Память", которая будет выпущена завтра, 29 августа ко Дню памяти защитников Украины", - говорится в сообщении.

Как отметил Смилянский, начатая в 2019 году дата сегодня приобрела еще более глубокое содержание.

Он добавил, что 3 гривны по каждому выпуску пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.

Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные - дети героев. немного тепла и поддержки - мы сделаем именно это", - подчеркнул гендиректор Укрпочты.

Спецпогашения по всей стране состоятся завтра. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн , а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.

Дизайн марки разработал украинский художник Олег Шупляк.