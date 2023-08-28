Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины
В понедельник, 28 августа, Укрпочта объявила о выпуске марки "Вечная Память" ко Дню памяти защитников Украины. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а впоследствии она станет доступной для покупки в отделениях почты
Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
"Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу. Поэтому Укрпочта объявляет выпуск марки "Вечная Память", которая будет выпущена завтра, 29 августа ко Дню памяти защитников Украины", - говорится в сообщении.
Как отметил Смилянский, начатая в 2019 году дата сегодня приобрела еще более глубокое содержание.
Он добавил, что 3 гривны по каждому выпуску пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.
Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные - дети героев. немного тепла и поддержки - мы сделаем именно это", - подчеркнул гендиректор Укрпочты.
Спецпогашения по всей стране состоятся завтра. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн , а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.
Дизайн марки разработал украинский художник Олег Шупляк.
- 18 августа сообщалось , что украинцы за день раскупили предзаказ марки ко Дню Независимости. Ее дизайн создала украинская художница Зинаида Кубарь в сотрудничестве с командой Укрпочты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.73 Покупка 37.73Продажа 38.62
- EUR Покупка 40.95Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное