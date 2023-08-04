Укрпочта открыла онлайн-продажу марки "Истребители зла" вместе с сувенирной теркой
В пятницу, 4 августа, Укрпочта приступила к продаже марки "Истребители зла" с изображением F-16 вместе с сувенирной теркой в онлайн-магазине
Об этом информирует генеральный директор Игорь Смилянский .
"Пока мы все ждем прибытия F-16 решили запустить нашу новую марку. С сегодняшнего дня марку "Истребители зла" и лимитированную сувенирную терку можно приобрести в онлайн-магазине Укрпочта. Обязательно добавляйте эту марку в собственную коллекцию марок военного времени", - призвал гендиректор.
Стоимость почтового набора составляет 172 грн. В него входит лист марок, конверт и карточка "Истребители зла".
Фото: Укрпочта
Всего тираж марки – 600 тыс. экземпляров, которые сделал художник Максим Паленко.
Автор метафорически изобразил, как украинская армия уничтожает московский кремль, перетирая его на истребительной терке. На конверте рыцарь в шлеме-трезубце олицетворяет благородство, силу и честь украинского воинства, защищающего украинскую землю.
Фото: Укрпочта
Номинальная стоимость – F+16 грн.
- Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
- В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
- Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
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