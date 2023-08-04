Об этом информирует генеральный директор Игорь Смилянский .

"Пока мы все ждем прибытия F-16 решили запустить нашу новую марку. С сегодняшнего дня марку "Истребители зла" и лимитированную сувенирную терку можно приобрести в онлайн-магазине Укрпочта. Обязательно добавляйте эту марку в собственную коллекцию марок военного времени", - призвал гендиректор.

Стоимость почтового набора составляет 172 грн. В него входит лист марок, конверт и карточка "Истребители зла".

Фото: Укрпочта

Всего тираж марки – 600 тыс. экземпляров, которые сделал художник Максим Паленко.

Автор метафорически изобразил, как украинская армия уничтожает московский кремль, перетирая его на истребительной терке. На конверте рыцарь в шлеме-трезубце олицетворяет благородство, силу и честь украинского воинства, защищающего украинскую землю.

Фото: Укрпочта

Номинальная стоимость – F+16 грн.