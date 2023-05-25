Укрпочта откажется от бандеролей и снизит стоимость доставки в США
Сегодня, 25 мая, вступил в силу закон о почтовой связи. Он урегулирует цифровое оформление посылок, которые можно оформить онлайн в личном кабинете
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Смилянский отметил, что с 1 июля такая вещь, как "бандеролька", которую нужно было оклеивать марками, уходит в прошлое.
"Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши чудесные марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто отправлять посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении. И сразу и оплатить", - написал Смилянский.
Кроме того, он отметил, что теперь не нужно идти в отделение, чтобы заказать марки и конверты: это можно сделать онлайн, оплатив картой или по безналичному счету и забрав их в ближайшем отделении после получения смс.
Смилянский анонсировал также понижение тарифов на доставку в США с 1 июня.
"Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом", - добавил чиновник.
- Укрпочта запустила первую автоматизированную линию по сортировке посылок в Украине. Нововведение позволит увеличить скорость обработки в 20 раз.
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