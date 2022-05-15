Укрпочта организовала доставку помощи для украинских военных и гражданского населения в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.



Волонтеры доставили и передали украинским военным медицинские принадлежности, продукты, а также около 80 пенсий жителям Северодонецка и Лисичанска.



Кроме того, на подавляющей части Донецкой области работают отделения "Укрпочты".



Гендиректор "Укрпочты" планирует посетить Днепр и Запорожье.

Напомним, одна из руководителей общественной организации "Помощи фронту" рассказала о рисках волонтерства во время войны . "Самая большая опасность – самодельные турникеты, плиты, даже плитоноски. Это просто ужас и не нужно этого делать", - подчеркнула она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb