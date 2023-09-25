Укрпочта объявила выпуск марки "Оружие Победы. Мир с Украиной"
Почтовый блок включает в себя изображения Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Предзаказ на него открывают сегодня, 25 сентября
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны), на который мы открываем предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", – написал он.
Фото: сайт Укрпочты
Смелянский добавил, что "ракетная серия" марок с изображением ATACMS, Storm Shadow, Taurus и тому подобное обязательно будет, но спустя некоторое время.
Предзаказать блок и присоединиться к благотворительному сбору на беспилотники для украинского войска можно по этой ссылке: bit.ly/markazbroya . Приобрести марку в отделениях можно будет с 29 сентября.
Фото: сайт Укрпочты
Почтовый набор "Оружие Победы. Мир с Украиной" стоит 166 грн.
- блок марок "Оружие Победы. Мир с Украиной"
- карточку "Оружие Победы. Мир с Украиной"
- конверт "Оружие Победы. Мир из Украины.
К годовщине самой мощной контрнаступательной операции Вооруженных Сил Харьковской области, 16 сентября, Укрпочта презентовала блок марок - Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм
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