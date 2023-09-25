Укрпочта объявила выпуск марки "Оружие Победы. Мир с Украиной"

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны), на который мы открываем предзаказ сегодня, включает изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", – написал он.

Фото: сайт Укрпочты

Смелянский добавил, что "ракетная серия" марок с изображением ATACMS, Storm Shadow, Taurus и тому подобное обязательно будет, но спустя некоторое время.

Предзаказать блок и присоединиться к благотворительному сбору на беспилотники для украинского войска можно по этой ссылке: bit.ly/markazbroya . Приобрести марку в отделениях можно будет с 29 сентября.

Фото: сайт Укрпочты

Почтовый набор "Оружие Победы. Мир с Украиной" стоит 166 грн.

блок марок "Оружие Победы. Мир с Украиной"

карточку "Оружие Победы. Мир с Украиной"

конверт "Оружие Победы. Мир из Украины.

К годовщине самой мощной контрнаступательной операции Вооруженных Сил Харьковской области, 16 сентября, Укрпочта презентовала блок марок - Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм