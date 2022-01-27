Укрпочта объявила тендер на закупку банковских терминалов
Почтовый оператор Укрпочта объявил тендер на закупку 17 тыс. банковских терминалов, которые будут работать в селах страны, где еще не было банковских услуг
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.
"Надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать вашу карту в селе (с "ковидной" 1000, пенсией или зарплатой) больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И, конечно же, это будут карты Укрпочта Банка", - написал он.
Смелянский добавил, что первый терминал для приема карт появился в Укрпочте в 2018 году, а в декабре 2021 года их стало уже 7500 (6-й показатель в стране среди компаний-эквайеров).
- Напомним, Укрпочта в январе-сентябре 2021 года увеличила чистую прибыль в два раза – до 131 млн грн.
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