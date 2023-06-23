Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"30 июня мы будем праздновать годовщину освобождения острова Змеиный или, как там говорят, "жест доброй воли" с помощью наших ВСУ. Ну как было не отпраздновать этот день выпуском самой ожидаемой марки и мерчу во славу операциям храброго ГУР. И это тот случай, когда можно не соблюдать тишину", - пишет гендиректор.

Сообщается, что средства будут направлены на технику для Сил обороны Украины.

Почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" посвящен защитникам, отвоевавшим остров Змеиный. Стоимость – 166 грн.

Фото: Игорь Смелянский

В этот раз Укрпочта выпустит эксклюзивный и лимитированный мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" с котом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – 95% хлопка. Также футболку "Лягушачье озеро", стикерпак, термобутылку, шопер и коврик для компьютерной мышки.

Фото: Игорь Смелянский

Предзаказ доступен с сегодняшнего дня .

Официальный запуск состоится 30 июня.

Что известно о деоккупации острова Змеиный

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна . Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаваться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ГНСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену .

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован . Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск и зачистивший остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.