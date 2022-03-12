Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Об этом Укрпочта сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Эспрессо.TV .

"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". За работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов!", - говорится в сообщении.

Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.

"Поэтому не будем терять время! Беремся за работу, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно. Уже знаете, кто это будет?", - добавляют в "Укрпочте".

Напомним, сегодня Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений.

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