Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
Вскоре марку напечатают и отправят "кому нужно".
Об этом Укрпочта сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Эспрессо.TV .
"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". За работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов!", - говорится в сообщении.
Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.
"Поэтому не будем терять время! Беремся за работу, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно. Уже знаете, кто это будет?", - добавляют в "Укрпочте".
- Напомним, сегодня Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений.
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