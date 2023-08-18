Укрпочта объявила о выпуске марки "Украина - Мать" ко Дню Независимости
Марку "Украина-Мать" запустят 24 августа, вероятнее всего, в Киеве возле монумента "Родина-Мать". Ее дизайн создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой Укрпочты
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.
В новом почтовом выпуске также будут конверт "Первый день", листовки и магнит "Украина-Мать".
По словам Смилянского, "Украина-Мать" в новом образе - это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня".
Предзаказ марки можно сделать на сайте .
- Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
- В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
- Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
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