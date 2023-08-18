Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

В новом почтовом выпуске также будут конверт "Первый день", листовки и магнит "Украина-Мать".

По словам Смилянского, "Украина-Мать" в новом образе - это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня".

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