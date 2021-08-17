"Укрпочта" обнародовала график работы отделений в День Независимости в столице
В "Укрпочте" в День Независимости Украины будут оказывать услуги дежурные отделения почтового оператора
Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении отмечается, что в Киеве будут работать такие отделения:
01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
Кроме того, с полным перечнем отделений по всей Украине, которые будут работать 24 августа, можно ознакомиться здесь .
- Напомним, что Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости с изображением Берегини-Оранты.
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