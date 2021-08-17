"Укрпочта" обнародовала график работы отделений в День Независимости в столице

Об этом говорится на сайте компании.



В сообщении отмечается, что в Киеве будут работать такие отделения:



01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;

02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.



Кроме того, с полным перечнем отделений по всей Украине, которые будут работать 24 августа, можно ознакомиться здесь .

Напомним, что Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости с изображением Берегини-Оранты.