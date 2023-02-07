Укрпочта начинает обмен ламп накаливания на LED-лампы в городах и селах
После крупных городов, с 7 февраля обменять лампы накаливания на новые LED-лампы можно в отделениях Укрпочты в городах и поселках городского типа по всей стране
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
"C 7 февраля программа ЕС и Правительства по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях Укрпочты (без учета почти 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января). Обмен начнется во всех областях, кроме Днепропетровской и Донецкой. Они присоединятся к программе 9 февраля", - говорится в сообщении.
В Укрпочте отмечают, что дополнительно к 4 млн ламп, которые получилих областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и пгт. А уже к концу февраля, благодаря передвижным отделениям Укрпочты, лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.
"По состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,5 млн старых ламп на новые. Сейчас именно столица лидирует по обмену ламп. Так киевляне обменяли уже более 244 тыс. ламп. Далее следуют Днепр – 133 тыс., Львов – 97 тыс., Харьков - 94 тыс., а также к городам-лидерам присоединились Запорожье и Черкасчина, в которых на данный момент зафиксировано уже 90 и 92 тыс. обменных ламп соответственно", - сообщает почтовый оператор.
- Напомним, с 30 января украинцы могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Проект стартовал в областных центрах и крупных городах нашей страны – Краматорске, Покровске и Кривом Роге. Массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему.
- Лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку.
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