Укрпочта начала в интернете продажи марки "Русский военный корабль": в работе сайта возникли перебои

Об этом в телеграмме сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.



По его словам, за первое время на сайте обработано, оплачено и готово более 1100 заказов. Укрпочта проработает до 15 тыс. заказов, ведь количество марок составляет 100 тыс., а одному человеку продают письмо из шести марок.



"Искренне извиняюсь за неудобства. Мы будем учитывать все недостатки. Сайт был создан, чтобы пропускать до 20000 пользователей сразу. Напоминаю - это сайт продажи марок, а пока не Амазон", - заметил Игорь Смелянский.



Он напомнил, что следующую марку – "Русский военный корабль – все" выпустят тиражом 5 млн, поэтому хватит всем желающим.

Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

А уже 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабель, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.

Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.

Позже гендиректор Укрпочты сообщил о приостановке продаж марок из-за технических проблем."Уважаемые клиенты - из-за огромного наплыва на сайт + пока подозрение на атаку на нашу сеть, мы приостанавливаем к 13:00 прием новых заказов. Все что принятые будут за это время обработаны и мы усилим сеть. Понимаю что те, кто пытается ее положить тоже работают", - отметил он.Игорь Смелянский сообщил, что марки еще есть в наличии. Их продажи планируют возобновить в 13.00, о чем предупредят отдельно.

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