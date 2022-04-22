Укрпочта начала в интернете продажи марки "Русский военный корабль": в работе сайта возникли перебои
22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабль, иди нах*й", однако из-за высокого спроса и возможной хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта. Продажу марок планируют возобновить в 13:00
Об этом в телеграмме сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
По его словам, за первое время на сайте обработано, оплачено и готово более 1100 заказов. Укрпочта проработает до 15 тыс. заказов, ведь количество марок составляет 100 тыс., а одному человеку продают письмо из шести марок.
"Искренне извиняюсь за неудобства. Мы будем учитывать все недостатки. Сайт был создан, чтобы пропускать до 20000 пользователей сразу. Напоминаю - это сайт продажи марок, а пока не Амазон", - заметил Игорь Смелянский.
Он напомнил, что следующую марку – "Русский военный корабль – все" выпустят тиражом 5 млн, поэтому хватит всем желающим.
Позже гендиректор Укрпочты сообщил о приостановке продаж марок из-за технических проблем.
"Уважаемые клиенты - из-за огромного наплыва на сайт + пока подозрение на атаку на нашу сеть, мы приостанавливаем к 13:00 прием новых заказов. Все что принятые будут за это время обработаны и мы усилим сеть. Понимаю что те, кто пытается ее положить тоже работают", - отметил он.
Игорь Смелянский сообщил, что марки еще есть в наличии. Их продажи планируют возобновить в 13.00, о чем предупредят отдельно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное