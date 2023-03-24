Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель"
Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины 31 марта планирует выпустить марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель"
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" в telegram .
"Бывают марки крутые, бывают легкие, а бывают тяжелые. Те, которые очень непросто тебе даются, потому что за ними стоит боль и история, которую трудно передать в одном небольшом произведении. Через неделю, 31 марта, мы все будем определять день освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. День героизма и боли, день ярости и мести", - говорится в сообщении.
По сей день Укрпочта, в рамках серии "города – герои", выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты серии.
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"В этом блоке мы выпускаем марки, посвященные всем 3-м городам-героям Киевщины: там и уничтожена "Мрия", и люди под мостом в Ирпене, и сожженная вражеская техника на улицах Бучи", - отмечается в сообщении.
С сегодняшнего дня этот блок можно предзаказать по ссылке, а через неделю - в отделениях Укрпочты.
Кроме того, также сообщается о запуске продажи годовой книги "Марки Украины за 2021 год".
"Конечно, немного задержались с выпуском, но должны все делать на уровне, поэтому собрали для Вас коллекцию марок (среди них марка "Бахмут") и оформили в крутую книгу", - добавляется в посте.
- 24 февраля сообщалось, что АО "Укрпочта" к годовщине полномасштабной войны России против Украины 24 февраля ввело в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!".
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