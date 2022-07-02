Об этом информирует в телеграмме Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"На этот раз для ежегодного конкурса на лучшую почтовую марку Европы-2023. С 1 июля начался национальный этап конкурса PostEurop на эскиз почтовой марки "Мир – самая высокая ценность человечества!", к слову, эта тема предложила Укрпочта, актуальность зашкаливает, как никогда", – написал Смелянский.

До 8 июля все желающие могут отправить свои работы. Победителя будет выбирать вся страна на страницах Укрпочты.

"Мотивация к победе достаточно солидная: в 2023 году все почтовые администрации европейских стран выпустят почтовые марки по эскизу, который победит на европейском конкурсе. Так что, возможно, именно ваш рисунок увидит вся Европа в следующем году. И еще немного усилию ваш творческий азарт: начиная с 2019 г. украинские эскизы получили золотое, серебряное и бронзовое отличие конкурса PostEurop", - добавил гендиректор Укрпочты.

Укрпочта выпустит марки со всеми произведениями львовянина Петра Сметаны, экспонируемых сейчас на Венецианском биеннале.

Укрпочта погасила марки, являющиеся филателистической фиксацией первого за 127 лет представления львовского художника в Венеции в рамках самого важного события в мире европейского искусства.

28 июня Укрпочта запустила продажу марки с изображением крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия".

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил , что украинская компания открывает собственный магазин на Amazon.

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