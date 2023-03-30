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Укрпочта и Почта Эстонии будут сотрудничать и снизят тарифы на услуги

30 мартa, 2023 четверг
14:00
Общество Укрпочта

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский и глава Почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями и договорились о снижении тарифов

Об этом информирует руководитель Укрпочты Смилянский .

Визит главы Почты Эстонии (Omniva) Марта Меги стал первым среди руководителей других почт мира в Украину с начала полномасштабной войны России.

"Был рад приветствовать в Киеве, где имел возможность поблагодарить его и эстонских коллег за их поддержку за этот год - более 74 тыс. кг только бесплатных гуманитарных посылок", - подчеркнул Смелянский.

Сообщается, что большую часть времени гендиректор Укрпочты и Меги уделили обсуждению будущего и подписанию соглашения о сотрудничестве между компаниями.

"Это соглашение даже пока имеет одну секретную часть, важную для наших граждан, о которой, надеюсь, расскажем чуть позже", - анонсировал Смелянский.

  • Укрпочта с 1 января снизила на 75% стоимость посылок в Польшу. Это симметричный ответный шаг на аналогичные действия польского государственного почтового оператора.
  • С 1 апреля Укрпочта уменьшает тариф на посылки в Германию для физ- и юрлиц на 60%.
Мир
Эстония
Игорь Смилянский
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