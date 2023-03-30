Укрпочта и Почта Эстонии будут сотрудничать и снизят тарифы на услуги
Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский и глава Почты Эстонии (Omniva) Март Меги подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями и договорились о снижении тарифов
Об этом информирует руководитель Укрпочты Смилянский .
Визит главы Почты Эстонии (Omniva) Марта Меги стал первым среди руководителей других почт мира в Украину с начала полномасштабной войны России.
"Был рад приветствовать в Киеве, где имел возможность поблагодарить его и эстонских коллег за их поддержку за этот год - более 74 тыс. кг только бесплатных гуманитарных посылок", - подчеркнул Смелянский.
Сообщается, что большую часть времени гендиректор Укрпочты и Меги уделили обсуждению будущего и подписанию соглашения о сотрудничестве между компаниями.
"Это соглашение даже пока имеет одну секретную часть, важную для наших граждан, о которой, надеюсь, расскажем чуть позже", - анонсировал Смелянский.
- Укрпочта с 1 января снизила на 75% стоимость посылок в Польшу. Это симметричный ответный шаг на аналогичные действия польского государственного почтового оператора.
- С 1 апреля Укрпочта уменьшает тариф на посылки в Германию для физ- и юрлиц на 60%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное