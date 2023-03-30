Об этом информирует руководитель Укрпочты Смилянский .

Визит главы Почты Эстонии (Omniva) Марта Меги стал первым среди руководителей других почт мира в Украину с начала полномасштабной войны России.

"Был рад приветствовать в Киеве, где имел возможность поблагодарить его и эстонских коллег за их поддержку за этот год - более 74 тыс. кг только бесплатных гуманитарных посылок", - подчеркнул Смелянский.

Сообщается, что большую часть времени гендиректор Укрпочты и Меги уделили обсуждению будущего и подписанию соглашения о сотрудничестве между компаниями.

"Это соглашение даже пока имеет одну секретную часть, важную для наших граждан, о которой, надеюсь, расскажем чуть позже", - анонсировал Смелянский.