Укрпочта анонсировала продажу еще 30 тыс. марок с российским кораблем
Марка "Корабль НА" сразу стала филателистическим бестселлером и была объявлена дополнительная продажа, которая стартует завтра, 7 мая.
Об этом в телеграмме сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.
Он отметил, что начало продаж дополнительного тиража, объемом 30 тыс. марок, посвящено тому, что украинские военные попали в еще один российский корабль: "Согласно хорошей филателистической традиции, перед продажей марки, пополняется серия "Утопленные корабли России", так что сегодня к ней присоединилось еще одно судно. Так как корабль был такой себе, мы уже не стали посвящать ему марку, а просто приурочили этому событию продажу завтра 30 000 марок "Корабль НА".
Продажа стартует завтра, 7 мая в 10:00.
"Завтра объявим Интернет-площадку (не Укрпочта), на которой будут проданы последние 5000 заказов или 30 000 марок первого выпуска "Корабль НА". Ограничения – 1 блок на 1 заказ, как и обычно. Специально не говорю адрес магазина, чтобы те, кто всю неделю пытается положить наши системы, не успел подготовиться к завтра", - сообщает Игорь Смилянский.
Руководитель Укрпочты также анонсировал следующую марку на корабельную тематику, выпуск которой, как он надеется, точно совпадет с уничтожением еще одного российского борта: "Мы уже готовим запуск новой марки "Корабль ВСЕ" с купоном и изображением первой "Корабль НА", ну чтобы была закончена серия. Планируем тщательно, готовим разные каналы продаж, доставим в максимально возможное количество наших отделений, чтобы было комфортно и удобно всем купить" .О дате запуска объявим на следующей неделе, потому что нам там совместно с ВСУ и ВМС Украины нужно внимательно посмотрит кто где пока плавает и уже тогда назначить дату запуска".
- Напомним, было выпущено 1 млн марок "Корабль НА". Ее представили 12 апреля. Они были раскуплены несколько дней.
- 22 апреля на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" украинскую марку "Русский военный корабль" продали за 5 миллионов гривен.
- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки "Корабль ВСЕ".
- Также планирует выпустить марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой.
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