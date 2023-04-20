Укрпочта доставила 10-миллионную посылку "Железной почтой"

Об этом информирует Укрпочта .

По состоянию на утро 20 апреля компания доставила "Железной почтой" 10-миллионную посылку.

"Почтовые вагоны вернулись к курсовке после 21-летнего перерыва чуть больше года назад", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в настоящее время работает 15 вагонов, среди них три переоборудованы в сентябре.

Доставляют почту между шестью крупными городами Украины, в частности, Львовом, Ивано-Франковском, Одессой, Харьковом, Днепром и Киевом.

Наиболее загруженными почтовыми направлениями "Укрзалізниця" называет Киев, Львов и Днепр.

"Железная почта" выполнила 4013 рейсов, а количество доставленных посылок в среднем составляет 833 тысячи в месяц.