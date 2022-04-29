Укрпочта будет продавать мерч с "российским кораблем"
С первого мая в интернет-магазине Укрпочты можно будет приобрести футболки, свитшоты и магниты с "российским кораблем"
Об этом сообщил директор Укрпочты Игорь Смилянский в telegram.
"Как обещали, с 1 мая в нашем интернет-магазине Вы сможете приобрести мерч (футболки, свитшоты (как у меня на фото) и магниты) с изображением нашей известной марки, а также другие марки из прошлых тематических выпусков. Магниты уже доступны для продажи на Главпочтамте на Майдане, а впоследствии будут доступны по всей стране.Часть из продажи всего мерча будет направлена на нужды ВСУ. Напоминаем другим продавцам – не надо нарушать права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины. Мы НЕ ДАВАЛИ согласия на использование изображения марки ни одному продавцу. То есть весь другой мерч, с изображением марки, это "контрабанда с Малой Арнаутской", - написал директор.
Он сообщил, что в настоящее время работники почты упаковывают и отправляют марки, которые заказали раньше. Укрпочта прорабатывает до 2000-2500 заказов в день. 30 апреля смогут заказать марки, те, кто не успел это сделать через старый интернет-магазин, для этих клиентов запланировали 60 000 марок. Продажа будет ограничена.
"Все, кто заказывал в СТАРОМ интернет-магазине и не смог заказать в НОВОМ получат личный email в субботу, 30 апреля утром. Через уникальную ссылку будет возможность сделать 1 заказ на 1 лист с 1 IP адреса. То есть если открыли на телефоне, то сможете сделать заказ с телефона. С компьютера или другого телефона это уже будет невозможно", - добавил Игорь Смелянский.
- Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле планирует выпустить марку с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".
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