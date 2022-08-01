Укрпочта больше не может платить пенсии и принимать платежи на временно оккупированных территориях, - Смилянский
С 1 августа Укрпочта прекратила обслуживание клиентов на временно оккупированных территориях Украины из-за угрозы жизни сотрудников и вероятности ограблений российскими оккупантами
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в телеграме.
С 1 августа Укрпочта прекратила обслуживание клиентов на временно оккупированных территориях Украины из-за угрозы жизни работников и вероятности ограблений.
"До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты", - пишет Смелянский.
По словам гендиректора, россияне угрожают жизни работников Укрпочты, а также могут устраивать рэкет.
"Имеем значительную угрозу жизни работников и угрозу ограбления со стороны "сбора блатных и шайки бедных" бойцов российской армии, подкрепленной "лучшими" бойцами так называемых ЛНР/ДНР. Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" привычным для них шантажом", - говорится в сообщении.
Также Смилянский отметил, что Укрпочта обязательно вернется во все украинские города.
"Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись на Киевщину, Черниговщину и Сумщину. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянце, получившем значительные повреждения от "освободителей". Теперь новое, красивое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее", - написал он.
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