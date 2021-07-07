Укрпочта бесплатно будет пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсий

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.



Согласно сообщению, Укрпочта с 1 июля по 31 декабря будет бесплатно отправлять в ПФУ письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделениях связи национального почтового оператора.



Отмечается, что пакет документов передается по акционному тарифу 0 грн заказными отправлениями в адрес ПФУ и управлений социальной защиты населения. Воспользоваться акцией смогут пенсионеры и получатели других денежных социальных льгот, которые имеют пенсионное удостоверение.



По словам заместителя генерального директора Укрпочты Дмитрия Полищука, компания сталкивалась с ситуациями, когда социальные работники и работники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. При этом пенсионерам в селах негде было снять деньги с карточек.



"И хотя здесь нет вины Укрпочты, мы готовы предложить свой ресурс, чтобы исправить ситуацию и чтобы пенсионеры могли получать пенсии удобным для них способом. Поэтому все расходы на пересылку заказного письма в ПФУ с заявлением Укрпочта берет на себя", - цитирует пресс-служба слова Полищука.



В пресс-службе отметили, что для перевода выплат через Укрпочту пенсионер должен подать заполненное заявление на получение пенсии и социальной помощи, а также копии страниц паспорта с личной подписью и пометкой "Согласно оригиналу", а также ФИО заявителя и датой, которые должны совпадать с указанным в заявлении.

При передаче уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки" он отметил "Заявление на перевод пенсии / помощи".