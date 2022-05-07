Укрпочта анонсировала запуск новой марки "Корабль ВСЕ"

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Ну и последнее – мы уже готовим запуск новой марки "Корабль ВСЕ" с купоном и изображением первой "Корабль НА", чтобы была закончена серия", – говорится в сообщении.

Кроме того, Смилянский добавил, что о дате выхода новой марки будет известно на следующей неделе.



"О дате запуска объявим на следующей неделе, потому что нам совместно с ВСУ и ВМС Украины нужно внимательно посмотрит, кто где пока плавает", - написал Смелянский.

Напомним, с 7 мая "Укрпочта" начнет продажу серии из 30 тысяч марок, посвященных "российскому военному кораблю". Место продажи марок анонсируют в 10:00 на Facebook-странице Смелянского и "Укрпочты". Будут продавать один блок (пять марок) одному человеку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb