Укрпочта анонсировала запуск новой марки "Корабль ВСЕ"
Новая марка "Корабль ВСЕ" от Укрпочты будет иметь больший тираж и согласовываться с ВСУ и ВМС
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
"Ну и последнее – мы уже готовим запуск новой марки "Корабль ВСЕ" с купоном и изображением первой "Корабль НА", чтобы была закончена серия", – говорится в сообщении.
Кроме того, Смилянский добавил, что о дате выхода новой марки будет известно на следующей неделе.
"О дате запуска объявим на следующей неделе, потому что нам совместно с ВСУ и ВМС Украины нужно внимательно посмотрит, кто где пока плавает", - написал Смелянский.
- Напомним, с 7 мая "Укрпочта" начнет продажу серии из 30 тысяч марок, посвященных "российскому военному кораблю". Место продажи марок анонсируют в 10:00 на Facebook-странице Смелянского и "Укрпочты". Будут продавать один блок (пять марок) одному человеку.
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