Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки
Укрпочта выпустит еще одну почтовую марку о войне
Об этом гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
У новой марки будет больший тираж, ведь первую марку с "русским кораблем" раскупили фактически за несколько дней.
"Я надеюсь, даже уверен, что она понравится миллионам людей. И у нее будет больший тираж", – сказал Смилянский.
Больше деталей о новой военной марке обещают рассказать в скором времени.
- Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- А уже 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.
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