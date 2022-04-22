Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки

Об этом гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".



У новой марки будет больший тираж, ведь первую марку с "русским кораблем" раскупили фактически за несколько дней.



"Я надеюсь, даже уверен, что она понравится миллионам людей. И у нее будет больший тираж", – сказал Смилянский.



Больше деталей о новой военной марке обещают рассказать в скором времени.

Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

А уже 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.

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