Укрпочта анонсировала последнюю возможность приобрести марки с российским кораблем

Об этом пишет на странице в фейсбуке глава Укрпочты Игорь Смелянский .

В субботу, 7 мая, Укрпочта откроет интернет-магазин, где распродаст 5 тысяч писем, а это 30 тысяч марок, оставшихся из предыдущих продаж.



"Сразу о марках – вечером будет объявление, а на выходные продажи. Сразу скажу, будет другая площадка продажи, а вот какая – объявим в субботу утром, чтобы тот, кто увеличил объем атак, не подготовился раньше времени", – сказал Смелянский.



Это уже третья попытка запустить онлайн-продажи, потому что сайты не выдерживали количества желающих приобрести марки с российским кораблем. Также Игорь Смилянский уверен, что не обошлось и без кибератак.



На этот раз введут изменения, чтобы один человек оформил только один заказ.

Глава Укрпочты подчеркнул, что открытие продаж анонсирует в телеграмме .

29 апреля Укрпочта анонсировала, что 1 мая в интернет-магазине можно будет приобрести футболки, свитшоты и магниты с "российским кораблем". Впрочем, в первый день мая сайт почти сразу "лег".

Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.

Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства будут направлены на помощь ВСУ.

22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабель, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.

Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле планирует выпустить марку с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".

20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". Марку напечатали тиражом в 1 миллион писем. Дополнительного тиража не будет.

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