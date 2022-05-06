Укрпочта анонсировала последнюю возможность приобрести марки с российским кораблем
Последние марки "Русский военный корабель или нах*й" будут продавать в новом интернет-магазине. Это уже третья платформа, на которой можно приобрести товар Укрпочты, два предыдущих почти сразу "упали"
Об этом пишет на странице в фейсбуке глава Укрпочты Игорь Смелянский .
В субботу, 7 мая, Укрпочта откроет интернет-магазин, где распродаст 5 тысяч писем, а это 30 тысяч марок, оставшихся из предыдущих продаж.
"Сразу о марках – вечером будет объявление, а на выходные продажи. Сразу скажу, будет другая площадка продажи, а вот какая – объявим в субботу утром, чтобы тот, кто увеличил объем атак, не подготовился раньше времени", – сказал Смелянский.
Это уже третья попытка запустить онлайн-продажи, потому что сайты не выдерживали количества желающих приобрести марки с российским кораблем. Также Игорь Смилянский уверен, что не обошлось и без кибератак.
На этот раз введут изменения, чтобы один человек оформил только один заказ.
Глава Укрпочты подчеркнул, что открытие продаж анонсирует в телеграмме .
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- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.
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- 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". Марку напечатали тиражом в 1 миллион писем. Дополнительного тиража не будет.
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