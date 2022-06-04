Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Последние продажи марки "Корабль ВСЕ" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Село - это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем - скорее всего, нет, но делаем то, что возможно ", – написал гендиректор Укрпочты.

3 июня возобновили продажи в магазине на eBay, за рубежом теперь тоже смогут приобрести марки "Корабль ВСЕ".

"Привлекли дополнительных партнеров, активно упаковываем и отправляем онлайн-заказы, которые отрамали. Уже десятки тысяч отправлены, планируем полностью закончить отправки до следующего четверга", - пишет Игорь Смилянский.

4 июня покупателям, заказывающим марки на Prom вернули средства.

"Сегодня части из клиентов, заказывавших марки на площадке Prom, пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться - Ваши марки на месте. В течение дня заказы будут обновлены, а после - отправлены вам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Укрпочта закончила прием работ на марку "Добрый вечер". В общей сложности поступило более тысячи макетов. В скором времени выберут лучшие за которые уже будут голосовать украинцы.

Укпочта продала около 800 тыс. марок "Русский военный корабель... ВСЕ" за день 23 мая, при этом онлайн-продажи стартуют 25 мая, а 27-го марки снова будут в продаже в отделениях.

Марка "Русский военный корабель… ВСЕ!" выпустили в продажу: у главпочтамта в Киеве была длинная очередь.

Во Львове 23 мая погасили новую марку Укрпочты "Русский военный корабль… ВСЕ".

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничения на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".

Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку, посвященную Kalush Orchestra.

25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.