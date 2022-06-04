Укрпочта анонсировала последнюю возможность приобрести марки "Русский военный корабель... ВСЕ!"
Игорь Смилянский сообщил, что Укрпочта до 10 июня организует последнюю онлайн-продажу марки "Русский военный корабель... ВСЕ!"
Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .
"Последние продажи марки "Корабль ВСЕ" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Село - это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем - скорее всего, нет, но делаем то, что возможно ", – написал гендиректор Укрпочты.
3 июня возобновили продажи в магазине на eBay, за рубежом теперь тоже смогут приобрести марки "Корабль ВСЕ".
"Привлекли дополнительных партнеров, активно упаковываем и отправляем онлайн-заказы, которые отрамали. Уже десятки тысяч отправлены, планируем полностью закончить отправки до следующего четверга", - пишет Игорь Смилянский.
4 июня покупателям, заказывающим марки на Prom вернули средства.
"Сегодня части из клиентов, заказывавших марки на площадке Prom, пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться - Ваши марки на месте. В течение дня заказы будут обновлены, а после - отправлены вам", - говорится в сообщении.
Кроме того, Укрпочта закончила прием работ на марку "Добрый вечер". В общей сложности поступило более тысячи макетов. В скором времени выберут лучшие за которые уже будут голосовать украинцы.
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