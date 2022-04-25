Укрпочта анонсировала марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой
Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле планирует выпустить марку с крупнейшим в мире самолетом "Мрия"
Об этом Укрпочта сообщила в телеграме.
"Следующая почтовая марка, которую мы планируем издать, будет с иллюстрацией украинской "Мрии" - крупнейшего в мире самолета", - говорится в сообщении.
Иллюстрацию еще до начала полномасштабной войны нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?"
"Именно таким ребенок видел нашу страну — яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, который проиллюстрировала Софийка. Ведь мечту у нас не отнять", – прокомментировали в госкомпании.
- Напомним, 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.
- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.
- 22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабель, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.
- Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства будут направлены на помощь ВСУ.
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