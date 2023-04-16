Укрпочта 21 апреля запустит в обращение марки с писанками
Акционерное общество "Укрпочта" 21 апреля запустит в обращение марки с писанками регионов Украины
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в telegram.
Он поздравил всех празднующих с Пасхой и пожелал, "чтобы во всех регионах нашей страны этот день был действительно светлым, спокойным и семейным для тех, кто имеет такую возможность".
"А для тех, кто сегодня не рядом - всегда есть марки Укрпочты, чтобы поздравить друг друга. Нет - перевозить писанки мы пока не беремся :) А вот марки с писанками регионов Украины запустим в обращение 21 апреля", - отметил он.
Как пояснил руководитель Укрпочты, запуск состоится не сегодня, потому что "сегодня праздник и мы не будем вас от него отвлекать. Тем более в этом году есть песня, которая рассказывает что сегодня будет "Пасха" - уже, все" заказали мясо, сардельки и колбаски".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное