Укрпочта 21 апреля запустит в обращение марки с писанками

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в telegram.

Он поздравил всех празднующих с Пасхой и пожелал, "чтобы во всех регионах нашей страны этот день был действительно светлым, спокойным и семейным для тех, кто имеет такую возможность".

"А для тех, кто сегодня не рядом - всегда есть марки Укрпочты, чтобы поздравить друг друга. Нет - перевозить писанки мы пока не беремся :) А вот марки с писанками регионов Украины запустим в обращение 21 апреля", - отметил он.

Как пояснил руководитель Укрпочты, запуск состоится не сегодня, потому что "сегодня праздник и мы не будем вас от него отвлекать. Тем более в этом году есть песня, которая рассказывает что сегодня будет "Пасха" - уже, все" заказали мясо, сардельки и колбаски".