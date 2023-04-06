Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, достигнуты договоренности о развертывании новых производственных мощностей.

"Принимая во внимание высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства... Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.