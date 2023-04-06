Укроборонпром заключил соглашение о производстве 125-мм снарядов на территории Польши
Укроборонпром и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA) заключили соглашение о сотрудничестве в производстве боеприпасов для 125-мм танковых орудий на территории Польши
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Согласно сообщению, достигнуты договоренности о развертывании новых производственных мощностей.
"Принимая во внимание высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства... Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.
- В марте сообщалось, что Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки из одной из стран НАТО.
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