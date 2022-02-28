Укроборонпром за 100 часов войны передал ВСУ почти 1,5 тыс. единиц военной техники

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Известно, что с начала военных действий предприятиями Государственного концерна "Укроборонпром" передано в Министерство обороны, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Территориальную оборону ВСУ и другие силовые структуры:

военной техники, в т.ч. танков, БМП, БТР и бронеавтомобилей – более 50 единиц;

специальной, грузовой и легковой автомобильной техники – 45 единиц;

минометов и гранатометов – 574 единицы;

другого вооружения разных систем и калибров – более 170 единиц;

ракет – около 600 единиц;

других боеприпасов – 105 тыс. единиц;

взрывных устройств – 12 тыс. единиц.

Предприятия концерна также продолжают ремонтировать технику и договорились с Генеральным штабом ВСУ о ремонте трофейной.

Напомним, с начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов и, по меньшей мере, 816 российских боевых машин.

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