Укроборонпром выделит грант в $35 тыс. на лучший проект по повышению обороноспособности Украины
Укроборонпром и Украинский фонд стартапов выделят грант в $35 тыс. на лучший проект повышения обороноспособности и послевоенного восстановления Украины
Об этом сообщил Укроборонпром в телеграмме .
"Государственный концерн "Укроборонпром" и Украинский фонд стартапов (USF) совместно с Правительством реализуют программу грантовой поддержки проектов двойного назначения, которые будут способствовать повышению обороноспособности страны и ее быстрому послевоенному восстановлению. Сумма гранта составляет до $35 тыс. Речь идет, прежде всего, об индустрии обороны, инфраструктурного восстановления, кибербезопасности и т.д.", - отметили в концерне.
По информации сведения, ежедневно поступают запросы от ученых и стартаперов, предлагающих рассмотреть их разработки, которые могут усилить ВСУ и дать толчок для развития инновационных технологий. С этой целью Укроборонпром и Украинский фонд стартапов заключили меморандум о сотрудничестве.
Сейчас принимают заявки на участие в программе, а также набирают специалистов в области обороны и инфраструктурного восстановления для их оценки.
"Поэтому мы предлагаем тем, кто имеет опыт работы в вышеупомянутых индустриях и ищет возможности для воплощения своих идей, приобщиться к этой программе. Заявки от участников принимаются на постоянной основе по ссылке . Попасть в команду экспертов можно, заполнив анкету на сайте Фонда", – отметили в Укроборонпроме.
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