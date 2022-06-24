Об этом сообщил Укроборонпром в телеграмме .

"Государственный концерн "Укроборонпром" и Украинский фонд стартапов (USF) совместно с Правительством реализуют программу грантовой поддержки проектов двойного назначения, которые будут способствовать повышению обороноспособности страны и ее быстрому послевоенному восстановлению. Сумма гранта составляет до $35 тыс. Речь идет, прежде всего, об индустрии обороны, инфраструктурного восстановления, кибербезопасности и т.д.", - отметили в концерне.

По информации сведения, ежедневно поступают запросы от ученых и стартаперов, предлагающих рассмотреть их разработки, которые могут усилить ВСУ и дать толчок для развития инновационных технологий. С этой целью Укроборонпром и Украинский фонд стартапов заключили меморандум о сотрудничестве.

Сейчас принимают заявки на участие в программе, а также набирают специалистов в области обороны и инфраструктурного восстановления для их оценки.

"Поэтому мы предлагаем тем, кто имеет опыт работы в вышеупомянутых индустриях и ищет возможности для воплощения своих идей, приобщиться к этой программе. Заявки от участников принимаются на постоянной основе по ссылке . Попасть в команду экспертов можно, заполнив анкету на сайте Фонда", – отметили в Укроборонпроме.

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