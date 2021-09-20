Укроборонпром в первом полугодии 2021 года получил более полумиллиарда гривен прибыли, - StateWatch
Предприятия государственного оборонного концерна "Укроборонпром" в январе - июне получили 517,6 млн грн чистой прибыли
Об этом говорится в сообщении проекта "Марлин" общественной организации StateWatch.
Согласно отчету о выполнении показателей финансового плана Укроборонпрома за первое полугодие 2021 года предприятия концерна заработали 517,6 млн грн чистой прибыли.
Отмечается, что в отчет вошли финансовые показатели 78 предприятий. Их общая сумма доходов составляет 10,3 млрд грн. Выполнение плана по данному показателю составило 99,5%.
По состоянию на июль 2021 года активы концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. Укроборонпром также имеет 48,3 млрд грн финансовых обязательств.
Эксперты также отметили, что в течение отчетного периода предприятия Укроборонпрома уплатили налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 1,9 млрд грн, что превышает план на 209 млн грн, или 12,3%.
В отчете также названы проблемы предприятий - участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финпоказателей. Речь идет, в частности, о переносе сроков выполнения действующих контрактов на неопределенное время, что связано с приостановкой экспортно-импортных операций из-за COVID-19. Кроме того, названа низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов, а также неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.
Отмечается, что негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на сокращенную неделю работы.
Для улучшения ситуации на предприятиях управлением Укроборонпрома были уволены 5 руководителей, еще один - отстранен от исполнения обязанностей, одному объявлен выговор.
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