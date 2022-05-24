Укроборонпром сообщил, что пять предприятий концерна захвачены оккупантами
Пять предприятий, входящих в государственный концерн "Укроборонпром", захвачены оккупантами, часть - повреждена во время обстрелов
Об этом в телеграмм сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Еще часть подразделений подверглась ракетным ударам.
Работникам таких предприятий концерн предложит работу на других объектах государственного оборонно-промышленного сектора и обеспечит выплату материальной помощи.
Отмечается, что документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует.
- Отметим, что предприятия Укроборонпрома с начала полномасштабной войны России в Украине по состоянию на 13 мая возобновили трофейную технику на 1,5 млрд. грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное