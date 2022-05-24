Укроборонпром сообщил, что пять предприятий концерна захвачены оккупантами

Об этом в телеграмм сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Еще часть подразделений подверглась ракетным ударам.

Работникам таких предприятий концерн предложит работу на других объектах государственного оборонно-промышленного сектора и обеспечит выплату материальной помощи.

Отмечается, что документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует.

Отметим, что предприятия Укроборонпрома с начала полномасштабной войны России в Украине по состоянию на 13 мая возобновили трофейную технику на 1,5 млрд. грн.

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