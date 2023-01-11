Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Примечательно, что усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеней обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серийное производство улучшенных мин отлажено в одной из стран-членов НАТО. По данным Укроборонпрома, артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

"Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе , усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно", - добавляет пресс-служба.

20 декабря спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад сообщила, что в Украине развернуто производство артиллерийских снарядов . "Чтобы иметь возможность подавать снаряды нашей артиллерии, мы сделали серийное производство на территории Украины. Раньше мы завозили эти снаряды из-за границы, ища их на складах партнеров. Однако склады иссякают, и тех объемов, которые мы ежемесячно наращиваем - недостаточно. Мы. заручились поддержкой союзников и будем увеличивать объемы производства снарядов на зарубежных мощностях, то есть за границей", – рассказала Сад.