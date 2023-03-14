Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки
Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, начал производство 125-мм снарядов для танковой пушки.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.
"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов", - рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов – минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь танковых снарядов 125 мм.
В Минобороны объяснили, что из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши конструкторы, технологи, токари, литейщики.
- Ранее глава Минобороны Резников обратился к ЕС с просьбой предоставить 250 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц .
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