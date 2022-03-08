Укроборонпром предлагает $1 млн за один трофейный российский самолет, - Арахамия

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"Укроборонпром готов оплатить премию в $1 млн за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа $500 тыс. за захваченный вертолет в рабочем состоянии", - отметил он.Впоследствии он добавил, что российским пилотам, готовым участвовать в программе гарантированная выдача украинского гражданства.