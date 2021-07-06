Укроборонпром получил $20 тыс. гранта от США на развитие систем киберзащиты
Укроборонпром получил $20 тыс. гранта от Фонда гражданских исследований и развития США (CDRF Foundation) на развитие систем киберзащиты
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Согласно сообщению, Укроборонпром и СDRF Foundation подписали договор о предоставлении концерну гранта в сумме $20 тыс, которые будут направлены на повышение уровня киберзащиты.
В пресс-службе отметили, что это первая победа концерна в международном научно-техническом конкурсе, а также первый грант на повышение инновационной составляющей оборонного производства.
По словам генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева, команда концерна значительно активизировала усилия по повышению уровня кибербезопасности критической инфраструктуры и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты информации. Это позволяет концерну стать надежным партнером для высокотехнологичных иностранных производителей вооружения и военной техники, а также осуществлять в будущем международный трансфер технологий.
По оценке Укроборонпрома, в первом полугодии 2021 года информационно-коммуникационные системы концерна подверглись 12 415 кибератакам, или 69 атакам в сутки. Большинство из них были заблаговременно заблокированы.
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