"Укроборонпром" планирует наращивать объемы производства снарядов за рубежом, - пресс-секретарь
Пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад сообщила, что в Украине развернуто производство артиллерийских снарядов
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинское войско в основном воюет советскими артиллерийскими системами. К сожалению, в рядах ВСУ не так много западного артиллерийского вооружения. В Украине возник вопрос в налаживании собственного серийного производства калибров, которых не хватает на линии фронта. Речь идет о снарядах мм2 и 2" , – заметила Сад.
По словам спикера, в Украине развернули производство снарядов во многих городах.
"Чтобы иметь возможность подавать снаряды нашей артиллерии, мы сделали серийное производство на территории Украины. Раньше мы завозили эти снаряды из-за границы, ища их на складах партнеров. Однако склады иссякают, и тех объемов, которые мы ежемесячно наращиваем - недостаточно. Мы заручились поддержкой союзников и будем увеличивать объемы производства снарядов на зарубежных мощностях, то есть за границей", – добавила Сад.
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