Укроборонпром передал на фронт партию новых артиллерийских снарядов 122 мм
Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, передал ВСУ очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Эти снаряды Украина производит совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов, отметили в компании.
Днем ранее была отгружена партия танкового 125-мм снаряда.
- На минувшей неделе Укроборонпром заключил соглашение о производстве 125-мм снарядов на территории Польши.
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