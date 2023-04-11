Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Эти снаряды Украина производит совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов, отметили в компании.

Днем ранее была отгружена партия танкового 125-мм снаряда.