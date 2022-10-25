Укроборонпром отстранил директора приборостроительного завода по подозрению в коррупции и махинациях с военными товарами
Государственный концерн "Укроборонпром" отстранил от исполнения директора приборостроительного завода из-за сообщения о подозрении в коррупции и махинациях с военными товарами
Об этом сообщает Государственный концерн "Укроборонпром" .
"Сегодня, 25 октября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении дежурному фигуранту уголовного производства, связанного с ООО "Оптимумспецдеталь", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленником оказался глава одного из предприятий-участников Концерна.
Следствие установило, что в течение сентября 2016 – января 2017 года руководитель завода получил от представителей Оптимумспецдетали более 2 млн 440 тыс. грн неправомерной выгоды за сокрытие махинаций.
"Укроборонпром сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всемерное содействие по расследованию как этого дела, так и раскрытию всех уголовных преступлений, производство по которым на данный момент открыто", - добавляют в сообщении.
- Как сообщалось ранее, Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров.
- 20 сентября Укроборонпром и страна-член НАТО подписали соглашение о совместном строительстве боеприпасного завода.
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