Об этом информирует Укроборонпром .

В некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что Укроборонпром закупал моторное масло для определенных видов бронированной техники у ООО "Торговый дом "Агринол", владельцем которого является депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев. Госконцерн опроверг эти данные.



"ДК "Укроборонпром" действительно закупает определенные типы моторных масел для определенных видов бронированной техники во время производства, модернизации или ее ремонта. Это предусматривает техническая документация на эти виды ОВТ: то есть для определенного вида танков, например, требуется определенный тип моторного масла. Среди перечня масел, предусмотренных технической документацией, значится масло, которое производит в том числе ООО "Торговый дом "Агринол". Однако ДК "Укроборонпром" за время полномасштабного вторжения не закупал моторное масло у указанного производителя или связанных с ним", - говорится в заявлении.

Сообщается, что концерн предпочел украинское масло, которое имеет соответствующие характеристики, изготовленное по стандартам качества и прошедшее испытания.

"Со времени добровольного перехода ДК "Укроборонпром" на закупки через систему Прозорро концерн всегда руководствовался критерием соотношения "цена - качество", что остается неизменным и по сей день", - рассказали в ведомстве и добавили, что сотрудничество с российскими компаниями или компаниями, имеющими бенефициаров, связанных с врагом, категорически неприемлемо.