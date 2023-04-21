Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Укроборонпром опроверг информацию о покупке масла для бронетехники у российских пособников

Укроборонпром опроверг информацию о покупке масла для бронетехники у российских пособников

21 апреля, 2023 пятница
15:28
Общество Укроборонпром

Госконцерн "Укроборонпром", производитель вооружения и военной техники в Украине, опроверг информацию о покупке масла для бронетехники у пособников РФ

Об этом информирует Укроборонпром .

В некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что Укроборонпром закупал моторное масло для определенных видов бронированной техники у ООО "Торговый дом "Агринол", владельцем которого является депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев. Госконцерн опроверг эти данные.

"ДК "Укроборонпром" действительно закупает определенные типы моторных масел для определенных видов бронированной техники во время производства, модернизации или ее ремонта. Это предусматривает техническая документация на эти виды ОВТ: то есть для определенного вида танков, например, требуется определенный тип моторного масла. Среди перечня масел, предусмотренных технической документацией, значится масло, которое производит в том числе ООО "Торговый дом "Агринол". Однако ДК "Укроборонпром" за время полномасштабного вторжения не закупал моторное масло у указанного производителя или связанных с ним", - говорится в заявлении.

Сообщается, что концерн предпочел украинское масло, которое имеет соответствующие характеристики, изготовленное по стандартам качества и прошедшее испытания.

"Со времени добровольного перехода ДК "Укроборонпром" на закупки через систему Прозорро концерн всегда руководствовался критерием соотношения "цена - качество", что остается неизменным и по сей день", - рассказали в ведомстве и добавили, что сотрудничество с российскими компаниями или компаниями, имеющими бенефициаров, связанных с врагом, категорически неприемлемо.

  • В марте сообщалось, что Укроборонпром приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки из одной из стран НАТО.
  • Ранее Укроборонпром заключил соглашение о производстве 125-мм снарядов на территории Польши.
  • 11 апреля Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, передал ВСУ очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса.
Россия
Война с Россией
ОПЗЖ
Военные новости
Читайте также:
російський літак
20 апреля, 2023 четверг
Пытались угнать российский самолет: СБУ возбудила уголовное дело против украинских военных
Сергій Лавров
21 апреля, 2023 пятница
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
Українська ППО
21 апреля, 2023 пятница
Российские дроны атаковали Киевщину, украинская ПВО сбила около 8 БПЛА
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.44
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 апреля
17:04
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:28
Обстрел Россией аэродрома Канатово: объявлено подозрение военному, из-за которого враг получил данные для удара
16:27
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €78 млн
16:22
Эксклюзив
В Полтаве 28 храмов УПЦ (МП) и только 7 - ПЦУ, однако на Пасху к ПЦУ было не подъехать за несколько кварталов, - депутат горсовета
16:18
Российский суд заочно арестовал главу ГУР Буданова и журналиста Bellingcat Грозева
16:09
"Контракты на питание армии несут для ритейлеров большие риски", - Кулик
16:05
Чехия впервые в истории не покупала российский газ в течение квартала с начала года, - правительство
16:00
OPINION
О зерновом уроке Польши
15:53
РФ пытается вывезти украинских детей из Херсонской и Запорожской областей под видом эвакуации, - Лубинец
15:49
Эксклюзив
Оккупанты призывают жителей Энергодара и Васильевки эвакуироваться и минируют частные дома, - мэр Мелитополя Федоров
15:48
В центре временно оккупированного Мелитополя перевернулась российская система ПВО, - мэр
15:40
Собирал данные о HIMARS и составлял карты минных полей: в Киевской области задержали вражеского информатора
15:17
Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом
15:17
"Знаем обо всех планах врага": Зеленский на заседании Ставки
15:04
Тепло приближается с дождями: прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные от Натальи Диденко
15:00
Слитые документы Пентагона: офицеры ГУР планировали атаковать вагнеровцев в Сирии, но Зеленский остановил операцию
14:40
Около 44 "калибров": РФ удерживает в Черном море два ракетоносителя, еще четыре - в Средиземном
14:33
Песков пригрозил расторгнуть договор аренды земли с посольством Украины в РФ
14:18
В НАТО указали на стратегические ошибки Путина в войне с Украиной
14:11
Россия перестала запускать в Украину воздушные шары, поскольку для этого нужны соответствующие погодные условия, - Игнат
14:05
OPINION
Следует ли применять почтовое или онлайн-голосование на украинских выборах?
14:00
Игнат рассказал, с чем были связаны ночные тревоги в Украине
13:56
Канада объявила о новом пакете помощи для Украины
13:55
Доминик Рааб
Вице-премьер Британии подал в отставку после обвинений в буллинге
13:40
США начнут обучение украинских бойцов на Abrams в ближайшие недели, - AP
13:31
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Нравственная импотенция. Как "хорошие москали" крадут страдания украинских беженцев
13:29
Эпицентр боев на востоке - Бахмут, на отдельных участках враг продвигается, - Минобороны
13:27
В каких регионах Украины запретили посещение кладбищ на поминальные дни: список
13:17
Парик и очки: пограничники в Одесской области разоблачили уклониста, переодевшегося в женщину
13:16
Энергодар в оккупации
Оккупанты усиливают проверки украинцев на блокпостах и обыски в квартирах во временно оккупированном Энергодаре
13:12
Обзор
Пентагон
Секретные документы Пентагона: что именно узнал мир и как это касается Украины
12:58
Эксклюзив
Россия готовится к оборонным операциям на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья, - военный эксперт Самусь
12:51
Отменяют бронирование, продают недвижимость и уезжают: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации, - ЦНС
12:50
В Украине уже посеяли 1 млн гектаров яровых культур
12:49
Президент Бразилии, вероятно, изменит свою позицию по поводу войны в Украине во время визита в Португалию, - Reuters
12:45
Министр обороны Германии Писториус считает, что операции ВСУ на территории России вполне допустимы
12:34
Официально включит свет: Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"
12:30
Польша открыла транзит в Нидерланды для украинской агропродукции
12:26
"Сливал" позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил коллаборант
12:25
ПВО и боеприпасы: Пентагон назвал ключевые вопросы "Рамштайна"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV