Укроборонпром о производстве для артиллерии: мы почти на финише налаживания полной линейки снарядов
Укроборонпром на финальной стадии налаживания производства полной линейки артиллерийских снарядов
Об этом в эфире Еспресо заявила представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад.
"Мы продолжаем работать в усиленном режиме. Предприятия Укроборонпрома, резервные и дублирующие площадки, развернутые новые, в частности заграницей, работают беспрестанно. Мы вывели людей в несколько смен. 24/7 мы работаем над тем, чтобы возвращать технику в боеспособное состояние", - рассказала она.
По словам Сад, работа в основном сосредоточена на возобновлении военной техники после тяжких боевых повреждений.
"Она приходит к нам в состоянии списанного лома, но наши конструкторы, инженеры, рабочие делают чудеса и возвращают технику в армию в полном боеспособном состоянии. На ремонте и восстановлении техники наша роль не завершается, мы производим, в частности снаряды. Сейчас мы акцентировали внимание на 152-мм снарядах для артиллерии и 82-мм мине. Есть амбиции, мы почти на финише, в налаживании полной линейки артиллерийских снарядов", - подытожила спикер.
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