Укроборонпром о производстве для артиллерии: мы почти на финише налаживания полной линейки снарядов

Об этом в эфире Еспресо заявила представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад.

"Мы продолжаем работать в усиленном режиме. Предприятия Укроборонпрома, резервные и дублирующие площадки, развернутые новые, в частности заграницей, работают беспрестанно. Мы вывели людей в несколько смен. 24/7 мы работаем над тем, чтобы возвращать технику в боеспособное состояние", - рассказала она.

По словам Сад, работа в основном сосредоточена на возобновлении военной техники после тяжких боевых повреждений.

"Она приходит к нам в состоянии списанного лома, но наши конструкторы, инженеры, рабочие делают чудеса и возвращают технику в армию в полном боеспособном состоянии. На ремонте и восстановлении техники наша роль не завершается, мы производим, в частности снаряды. Сейчас мы акцентировали внимание на 152-мм снарядах для артиллерии и 82-мм мине. Есть амбиции, мы почти на финише, в налаживании полной линейки артиллерийских снарядов", - подытожила спикер.