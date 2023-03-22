Укроборонпром наладил производство артснарядов 122-мм со страной НАТО и отгрузил первую партию для ВСУ
Государственный концерн "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийских снарядов 122-мм, первая партия для ВСУ уже отгружена
Об этом проинформировала пресс-служба Укроборонпрома.
ГК "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда, партия уже отгружена для нужд Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса, который производится по украинской технологии и с нашими специалистами на зарубежных мощностях.
"Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 м).
Заказу Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда, – на прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальную дальность стрельбы, кучность при стрельбе, полноту разрыва снаряда", - отметили в пресс-службе.
- За год после начала полномасштабного вторжения государственный концерн "Укроборонпром" изготовил и передал ВСУ в 5-8 раз больше продукции, чем в 2021 году.
- Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, начал производство 125-мм снарядов для танковой пушки.
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