Об этом проинформировала пресс-служба Укроборонпрома.

ГК "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда, партия уже отгружена для нужд Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса, который производится по украинской технологии и с нашими специалистами на зарубежных мощностях.

"Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 м).

Заказу Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда, – на прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальную дальность стрельбы, кучность при стрельбе, полноту разрыва снаряда", - отметили в пресс-службе.