Об этом сообщает ДК "Укроборонпром", передает " Еспресо. TV".

В качестве примера концерн показал трофейный СБРМ "Тигр".



"Почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры Укроборонпрома приступили к изучению и ремонту. Победа будет за нами!" - пишет Укроборонпром.

Напомним, Укроборонпром за 100 часов войны передал ВСУ почти 1,5 тыс. единиц военной техники.

ВСУ уничтожили около 9000 оккупантов и 900 российских боевых машин, - Генштаб

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