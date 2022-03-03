Укроборонпром начал ремонтировать трофейную технику оккупантов для ВСУ
Предприятия ДК "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику
Об этом сообщает ДК "Укроборонпром", передает " Еспресо. TV".
В качестве примера концерн показал трофейный СБРМ "Тигр".
"Почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры Укроборонпрома приступили к изучению и ремонту. Победа будет за нами!" - пишет Укроборонпром.
- Напомним, Укроборонпром за 100 часов войны передал ВСУ почти 1,5 тыс. единиц военной техники.
- ВСУ уничтожили около 9000 оккупантов и 900 российских боевых машин, - Генштаб
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