Укроборонпром ищет специалистов по ряду специальностей
Предприятия Укроборонпрома значительно увеличили объем своей работы в связи с нападением РФ. Следовательно, они ищут специалистов по большому количеству специальностей
Об этом сообщили на фецсбук-странице предприятия, передает Еспресо.TV .
"Предприятия Укроборонпрома работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения наших Вооруженных сил вооружением и военной техникой. В связи с этим возникла большая потребность в специалистах. Работа оплачиваемая!" – говорится в сообщении.
По всем вопросам в компании советуют обращаться на почты Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com и Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com. В письме нужно указать город и специальность.
Список профессий и специальностей, в которых нуждается предприятие Укроборонпрома:
- Токарь
- Фрезеровщик
- Сварщик
- Слесарь по монтажу вооружения
- Слесарь по монтажу электрооборудования
- Слесарь-электромонтажник
- Слесарь по монтажу ходовой части
- Слесарь сборщик боевых спец. машин
- Слесарь механосборочных работ
- Механик-водитель гусеничных машин
- Водитель-испытатель
- Испытатель вооружения
- Шлифовщик
- Радиомеханик
- Инженер-конструктор (металлообработка)
- Инженер-технолог (металлообработка)
- Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
- Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
- Специалист по производству боеприпасов
- Специалист по работе с ПЭВМ
- Гальваник
- Слесарь по ремонту оборудования и станков
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
- Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
- Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
- Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
- Монтажник радиоаппаратуры
- Авиационных техник по планеру и двигателям
- Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
- Авиационный техник по радиооборудованию
- Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
- Испытатель баллонов
- Вулканизаторщик
- Дефективник авиационной техники
- Электроэрозионист
- Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
- Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
- Инженер технолог (ЛиД)
- Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
- Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов
- Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
- Сборщик-клепальник
- Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
- Слесарь по ремонту агрегатов
- Слесарь по ремонту летательных аппаратов
- Слесарь-испытатель
- Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
- Слесарь-сборщик летательных аппаратов
- Термист
- Штамповщик
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