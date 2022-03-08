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Укроборонпром ищет специалистов по ряду специальностей

8 мартa, 2022 вторник
18:39
война с Россией

Предприятия Укроборонпрома значительно увеличили объем своей работы в связи с нападением РФ. Следовательно, они ищут специалистов по большому количеству специальностей

Об этом сообщили на фецсбук-странице предприятия, передает Еспресо.TV .

"Предприятия Укроборонпрома работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения наших Вооруженных сил вооружением и военной техникой. В связи с этим возникла большая потребность в специалистах. Работа оплачиваемая!" – говорится в сообщении.

По всем вопросам в компании советуют обращаться на почты Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com и Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com. В письме нужно указать город и специальность.

Список профессий и специальностей, в которых нуждается предприятие Укроборонпрома:

  • Токарь
  • Фрезеровщик
  • Сварщик
  • Слесарь по монтажу вооружения
  • Слесарь по монтажу электрооборудования
  • Слесарь-электромонтажник
  • Слесарь по монтажу ходовой части
  • Слесарь сборщик боевых спец. машин
  • Слесарь механосборочных работ
  • Механик-водитель гусеничных машин
  • Водитель-испытатель
  • Испытатель вооружения
  • Шлифовщик
  • Радиомеханик
  • Инженер-конструктор (металлообработка)
  • Инженер-технолог (металлообработка)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
  • Специалист по производству боеприпасов
  • Специалист по работе с ПЭВМ
  • Гальваник
  • Слесарь по ремонту оборудования и станков
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
  • Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
  • Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
  • Монтажник радиоаппаратуры
  • Авиационных техник по планеру и двигателям
  • Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
  • Испытатель баллонов
  • Вулканизаторщик
  • Дефективник авиационной техники
  • Электроэрозионист
  • Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
  • Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
  • Инженер технолог (ЛиД)
  • Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
  • Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов
  • Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
  • Сборщик-клепальник
  • Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
  • Слесарь по ремонту агрегатов
  • Слесарь по ремонту летательных аппаратов
  • Слесарь-испытатель
  • Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
  • Слесарь-сборщик летательных аппаратов
  • Термист
  • Штамповщик
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  • Сумы
  • Симферополь
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