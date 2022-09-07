Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров
Государственный концерн Укроборонпром подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с американской корпорацией Honeywell
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Сотрудничество охватит сферы авиации, БПЛА, навигации и радаров, говорится в сообщении. Подробности сделки не разглашаются.
В Укроборонпроме уточнили, что это уже не первый опыт сотрудничества концерна с Honeywell.
Справка: Продукты и услуги Honeywell Aerospace можно найти практически на всех коммерческих, оборонных и космических самолетах. Аэрокосмическое бизнес-подразделение компании производит авиационные двигатели, кабины и электронику к ней, системы беспроводного подключения, механические компоненты и т.д. Корпорация Honeywell работает в Украине по направлению гражданской продукции уже более 25 лет.
- В июне Укроборонпром выделил грант в $35 тыс. на лучший проект по повышению обороноспособности Украины.
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