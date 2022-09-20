Укроборонпром будет строить боеприпасный завод совместно со страной-членом НАТО

Об этом сообщают в Укроборонпроме.

"Это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. Производству боеприпасов по стандартам НАТО быть", – говорят на госпредприятии.

Как сообщалось ранее, Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров.

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