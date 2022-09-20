Укроборонпром будет строить боеприпасный завод совместно со страной-членом НАТО
Укроборонпром и страна-член НАТО подписали соглашение о совместном строительстве боеприпасного завода
Об этом сообщают в Укроборонпроме.
"Это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. Производству боеприпасов по стандартам НАТО быть", – говорят на госпредприятии.
- Как сообщалось ранее, Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров.
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