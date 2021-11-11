Укроборонпром будет производить боевого робота для военных задач
Предприятие госконцерна "Укроборонпром" будет производить мобильного боевого робота, созданного для выполнения военных задач
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Безэкипажные наземные компактные машины предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования", - говорится в сообщении.
Мобильный боевой робот - один из пяти принявших участие проектов для оборонной сферы, ставших финалистами в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge-2021.
Производить роботов будут на заводе "Меридиан" им. С.П. Королева, входящем в состав госконцерна "Укроборонпром", а маркетинговое сопровождение обеспечит холдинг Sikorsky Challenge.
"Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш приоритет на сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - сказала директор по развитию завода "Меридиан" Ольга Руденко.
Представительница предприятия добавила, что остальные четыре проекта касаются противодействия враждебным БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства и высокоточному наведению средств поражения воздушных объектов, а также созданию экономического электродвигателя. Их пустят в производство в ближайшее время.
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