Укроборонпром будет производить боевого робота для военных задач

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Безэкипажные наземные компактные машины предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования", - говорится в сообщении.

Мобильный боевой робот - один из пяти принявших участие проектов для оборонной сферы, ставших финалистами в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge-2021.

Производить роботов будут на заводе "Меридиан" им. С.П. Королева, входящем в состав госконцерна "Укроборонпром", а маркетинговое сопровождение обеспечит холдинг Sikorsky Challenge.

"Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш приоритет на сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - сказала директор по развитию завода "Меридиан" Ольга Руденко.

Представительница предприятия добавила, что остальные четыре проекта касаются противодействия враждебным БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства и высокоточному наведению средств поражения воздушных объектов, а также созданию экономического электродвигателя. Их пустят в производство в ближайшее время.