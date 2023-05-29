Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление директора компании "Укрнафта" Сергея Корецкого.

Сейчас у Укрнафты есть 4,3 тыс. ликвидированных скважин – часть по геологическим причинам, а большинство из технических – аварии, обрывы инструмента, труб, смятия колонн.

"Мы подробно пересмотрим весь огромный фонд скважин с целью его восстановления – путем бурения боковых горизонтальных стволов, тяжелых капитальных ремонтов или бурения дублеров таких скважин", – рассказал Корецкий.

Кроме того, Укрнафта планирует брать в аренду ликвидированные скважины других компаний и передавать в аренду скважины, находящиеся в пределах спецразрешений других компаний – таких более 1,3 тыс.

Директор компании отметил, что даже 10% успешного восстановления от общего количества ликвидированных скважин – всего таких 5,6 тыс. – это 560 скважин, то есть +30% в действующий добывающий фонд компании.