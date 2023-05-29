Укрнефть планирует возобновить добычу на некоторых ликвидированных скважинах
Компания "Укрнафта" планирует проанализировать ликвидированные скважины, на некоторых могут возобновить добычу
Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление директора компании "Укрнафта" Сергея Корецкого.
Сейчас у Укрнафты есть 4,3 тыс. ликвидированных скважин – часть по геологическим причинам, а большинство из технических – аварии, обрывы инструмента, труб, смятия колонн.
"Мы подробно пересмотрим весь огромный фонд скважин с целью его восстановления – путем бурения боковых горизонтальных стволов, тяжелых капитальных ремонтов или бурения дублеров таких скважин", – рассказал Корецкий.
Кроме того, Укрнафта планирует брать в аренду ликвидированные скважины других компаний и передавать в аренду скважины, находящиеся в пределах спецразрешений других компаний – таких более 1,3 тыс.
Директор компании отметил, что даже 10% успешного восстановления от общего количества ликвидированных скважин – всего таких 5,6 тыс. – это 560 скважин, то есть +30% в действующий добывающий фонд компании.
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