Укрнефть и Укртатнефть возглавил бывший руководитель WOG Корецкий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в должности директора ПАО "Укрнафта" Корецкий заменил Олега Геза. Это произошло 10 ноября. А должность директора Укртатнафты Сергей Корецкий занял 9 ноября. Там он заменил Павла Овчаренко.

Ранее Сергей Корецкий работал младшим аналитиком группы компаний "Континиум". В 2007 году стал гендиректором компании "Континиум". С 2013 по 2018 год работал СЕО в автозаправочной сети WOG.

7 ноября стало известно, что активы Укрнафты и еще четырех компаний передали в Министерство обороны.

Вечером 8 ноября офис ПАО "Укрнафта" заблокировали вооруженные люди, не пропустившие на рабочие места работников компании. Впоследствии СБУ заявило, что проводит мероприятия по передаче предприятия в госсобственность. БЭБ также добавило, что производит обыски Укрнафты из-за уклонения от налогов.