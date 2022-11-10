Укрнефть и Укртатнефть возглавил бывший руководитель WOG Корецкий
ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" возглавил бывший генеральный директор автозаправочной компании WOG
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в должности директора ПАО "Укрнафта" Корецкий заменил Олега Геза. Это произошло 10 ноября. А должность директора Укртатнафты Сергей Корецкий занял 9 ноября. Там он заменил Павла Овчаренко.
Ранее Сергей Корецкий работал младшим аналитиком группы компаний "Континиум". В 2007 году стал гендиректором компании "Континиум". С 2013 по 2018 год работал СЕО в автозаправочной сети WOG.
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7 ноября стало известно, что активы Укрнафты и еще четырех компаний передали в Министерство обороны.
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Вечером 8 ноября офис ПАО "Укрнафта" заблокировали вооруженные люди, не пропустившие на рабочие места работников компании. Впоследствии СБУ заявило, что проводит мероприятия по передаче предприятия в госсобственность. БЭБ также добавило, что производит обыски Укрнафты из-за уклонения от налогов.
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