Об этом сообщили в пресс-службе Укрнафты.

Отмечается, что Укрнафта приступит к управлению активами после получения от Антимонопольного комитета Украины разрешения на концентрацию, за которым Укрнафта и АРМА обратились 1 июня 2023 года.

Все эти компании осуществляют добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и арестованы в рамках уголовного производства.