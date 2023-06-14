Укрнафта начнет управление 4 арестованными газовыми компаниями после разрешения АМКУ
Укрнафта подписала с Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами договоры на управление правами газовых компаний "Укрнефтебурение", "Ист Юроуп Петролеум", "Сахалинское" и "Сириус-1"
Об этом сообщили в пресс-службе Укрнафты.
Отмечается, что Укрнафта приступит к управлению активами после получения от Антимонопольного комитета Украины разрешения на концентрацию, за которым Укрнафта и АРМА обратились 1 июня 2023 года.
Все эти компании осуществляют добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и арестованы в рамках уголовного производства.
- В апреле Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА корпоративные права частного акционерного общества "Укрнефтебурение", на которые был наложен арест в рамках уголовного производства.
- 5 апреля арестовали корпоративные права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ООО "Ист Юроуп Петролеум".
- 29 мая отмечалось , что компания "Укрнафта" планирует проанализировать ликвидированные скважины, на некоторых из них могут возобновить добычу.
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