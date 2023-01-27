Укрита золотом: в Египте открыли саркофаг с мумией 4300 лет

Об этом информирует DW .

26 января в Египте объявили о серии новых археологических открытий, найденных в некрополе Саккара к югу от Каира. В том числе четыре гробницы и 4300-летнюю мумию.

"Эта мумия может быть самой древней и полной мумией, найденной в Египте на сегодня", - сказал бывший генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Захи Хавасс.

Хавасс рассказал, что мумия принадлежала человеку, по имени Гекашепес, была покрыта слоями золота и спрятана в большом известняковом саркофаге, запечатанном в течение 4300 лет, "в таком же виде, как его оставили древние египтяне".

Также археологи обнаружили четыре гробницы на огромном месте захоронения, которые датируются пятой и шестой династиями, соответствующими 25-22 векам до нашей эры.

Сообщается, что самая большая гробница, найденная учеными, принадлежала священнику-инспектору и смотрителю дворян Хнумджедеф.

Гробница, украшенная сценами повседневной жизни, была найдена в комплексе пирамид Унаса, последнего царя пятой династии.

Хавасс добавил, что другая обнаруженная гробница принадлежала человеку, который был идентифицирован как "хранитель тайн" фараона. Это принадлежало к священническому титулу, у которого были высшие чиновники дворца.

Третья могила была священника, четвертая – судьи и писателя Фетек.

Ранее археологи обнаружили мумию женщины времен XVIII – IV вв. до н. в скальном могильнике в Карачаево-Черкесии.

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